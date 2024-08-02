Птахів доставили з передової, наразі їх очікує реабілітація.

У Київському зоопарку поселились сови української розвідки - птахів звуть Арей та Маґура. Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, птахів зоопарку передали 1 серпня, вони житимуть у спеціальному авіарії.

Зазначається, що історія совенят могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" цієї бригади знайшли птахів під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території. Птахи перебували у клітці голодні та виснажені. Їх евакуювали із зони бойових дій.

"Оскільки сова ― символ Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Він вирішив, щоб Арей і Маґура знайшли новий дім у Київському зоопарку", - пояснив представник розвідки Андрій Юсов.

Згідно з повідомленням, у зоопарку пташок реабілітують, після чого відвідувачам нададуть можливість з ними спілкуватись.

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Також уНІАН писав, що рожеві фламінго, яких також називають феніксами, залишили Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) – їхні гнізда під час "шумових атак", які стаються через обстріли РФ, зруйнували сусіди рідкісних птахів – агресивні мартини.

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