Причиною загибелі дорослих журавлів стало отруєння хімікатами від агропідприємств.

У заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині можуть загинути всі молоді сірі журавлі через випадки масових отруєнь.

Про це повідомила голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька на сторінці в Facebook.

"Там відбулася масова загибель "червонокнижних" сірих журавлів, які не відлетіли у вирій. Кількість померлих птахів збільшується, адже птахи помирають не одразу, а через декілька днів у муках. Окрім того, за словами фахівців, скоріш за все загине весь молодняк, який залишився без лідерів журавлиної зграї", - йдеться в повідомленні.

За її словами, причиною загибелі журавлів стало отруєння хімікатами від агропідприємств. Фахівці Держпродспоживслужби знайшли у внутрішніх органах та м’язах птахів фосфід цинку, нітратів, нітритів, натрію хлористого, у межах гранично допустимих концентрацій.

"Є дві версії. Перша - це наслідки боротьби із гризунами на полях. Друга - це безвідповідальний підхід до утилізації протруєного зерна. Його могли просто викинути на поле", - зазначила Магалецька.

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За її словами, наразі у заповіднику ведеться розслідування і встановлюються всі причетні до злочину.

"Випадків масових потруєнь багато, порушень правил поводження з хімікатами - ще більше. Не всі вони такі гучні, як ситуація в Асканії-Нова", - написала Магалецька.

Отруєння червонокнижних журавлів у "Асканії-Новій"

На Херсонщині поліція розслідує факт вимирання червонокнижних журавлів у заповіднику "Асканія-Нова". Упродовж тижня там вимерло близько 185 сірих птахів.

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна - це природоохоронна науково-дослідна установа, яка забезпечує збереження найбільшої в Європі ділянки типчаково-ковилового степу.

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Автор: Олександр Топчій