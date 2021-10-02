У ВООЗ наголосили, що після оговтання від пандемії світовій спільноті необхідно знову задуматися про чисті джерела енергії.

У ВООЗ зв'язали брудне повітря з важким перебігом коронавірусу. Так, погана якість повітря посилює ризик важкого перебігу COVID-19.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації здоров'я, заявила директор департаменту ВООЗ з питань навколишнього середовища і здоров'я Марія Нейра.

"Погана якість повітря, яким ми дихаємо, є серйозним фактором для гострих і хронічних респіраторних захворювань, а також серцево-судинних. На додаток до цього вплив забрудненого повітря призводить до захворювань, які підвищують ризик розвитку важкого COVID при зараженні ним", – заявила Нейра, пише 24 канал.

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Вона наголосила на тому, що після оговтання від пандемії світовій спільноті необхідно знову задуматися про чисті джерела енергії.

Зазначимо, що вперше від 2005 року ВООЗ оновила рекомендації щодо якості повітря. 90% населення Землі "дихають повітрям, яке не відповідає рекомендованим ВООЗ стандартам". Згідно з результатами досліджень, щороку через забруднення повітря передчасно помирають приблизно 7 мільйонів людей. У дорослих найчастіше діагностують виникнення ішемічної хвороби серця.

Оновлені рекомендації ВООЗ для посилення якості повітря

ВООЗ пропонує посилити регулювання щодо 6 забрудників.

Мовиться про частинки розміром менш як 10 і 2,5 мікрона (позначаються, відповідно, PM₁₀ і PM₂.₅). Вони глибоко проникають у легені, а PM₂.₅ можуть потрапляти навіть в кровоносну систему.

Найчастіше ці частинки виникають внаслідок спалювання палива.

Хоч забруднене повітря є глобальною проблемою, в епіцентрі лиха опинилися країни із середнім і низьким рівнем доходу.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у ВООЗ заявили, що забруднення повітря шкодить здоров'ю людей навіть у менших концентраціях, ніж вважалося раніше.

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Автор: Вікторія Гордієнко