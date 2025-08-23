Жирафи класифікувалися як один вид із 9 підвидами, але серед учених давно точилися суперечки з цього приводу.

Міжнародний союз охорони природи вперше змінив класифікацію, яка визнавала жирафів одним видом. Тепер виділено 4 окремі види жирафів.

Жирафи класифікувалися як один вид із 9 підвидами, але серед науковців давно точилися суперечки з цього приводу, пише Бі-бі-сі. Повідомляється, що цілий рік спеціально створена робоча група комплексно переглядала генетичні, морфологічні та біогеографічні дані про жирафів.

У результаті вчені виявили значні відмінності між лініями жирафів, що підтверджує їхній статус окремих видів.

Тепер розрізняють:

північного жирафа (із західноафриканським, кордофанським і нубійським підвидами);

сітчастого жирафа;

масайського жирафа (з масайським підвидом і жирафом Торнікрофта);

південного жирафа (з південноафриканським і ангольським підвидами).

Вчені підкреслили, що новий поділ має велике значення для захисту жирафів у різних регіонах Африки.

Видання зазначило, що нова класифікація стане основою для оцінки Червоного списку загрозливих видів і вплине на запобігання подальшому скороченню чисельності жирафів.

