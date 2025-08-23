Міжнародний союз охорони природи вперше змінив класифікацію, яка визнавала жирафів одним видом. Тепер виділено 4 окремі види жирафів.
Жирафи класифікувалися як один вид із 9 підвидами, але серед науковців давно точилися суперечки з цього приводу, пише Бі-бі-сі. Повідомляється, що цілий рік спеціально створена робоча група комплексно переглядала генетичні, морфологічні та біогеографічні дані про жирафів.
У результаті вчені виявили значні відмінності між лініями жирафів, що підтверджує їхній статус окремих видів.
Тепер розрізняють:
- північного жирафа (із західноафриканським, кордофанським і нубійським підвидами);
- сітчастого жирафа;
- масайського жирафа (з масайським підвидом і жирафом Торнікрофта);
- південного жирафа (з південноафриканським і ангольським підвидами).
Вчені підкреслили, що новий поділ має велике значення для захисту жирафів у різних регіонах Африки.
Видання зазначило, що нова класифікація стане основою для оцінки Червоного списку загрозливих видів і вплине на запобігання подальшому скороченню чисельності жирафів.
