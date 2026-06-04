Біля Чорнобиля у 'фотопастку' потрапила величезна лосиха з дитинчам: чим вони займались

Тварини зафіксовані на тлі лісу у зону відчуження.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували маму-лося з дитинчам.

Співробітники установи оприлюднили кадр з фотопастки, на якому можна побачити могутню лосиху, а поряд з нею - малого. Тварини зафіксовані на тлі лісу у зоні відчуження. Складається враження, що вони не просто йдуть лісовими хащами, а пересуваються якось синхронно - маленькі ніжки "крихти" намагаються точно повторити рух величезної матері.

"Мама-лосиха неквапливо рухається між деревами, уважно слухає кожен шурхіт і тримає поруч свого малого. А лосеня, ще трохи незграбне, допитливе й безмежно довірливе - крокує слідом, ніби питаючи: "А це точно безпечно?". Це не просто прогулянка. Це перші уроки життя: як триматися поруч, як довіряти і як відчувати світ навколо", - пояснили дослідники.

Відео дня

Інші цікавинки про Чорнобильський заповідник

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували видру річкову - тварину з великим рівнем інтелекту. Це велика тварина з витягнутим гнучким тілом, вага якої - 5-10 кг, довжина тіла - 55-100 см.

Спритні хижаки з високим рівнем інтелекту, соціальні у своїй поведінці - вони утворюють чималі групи та видають різні звуки залежно від ситуації - гри, полювання, небезпека. Живуть ці істоти переважно у воді, де знаходять їжу - рибу, раків, жуків, крабів та інших безхребетних.

Науковці зазначають, що ці видри - азартні мисливці, які ловлять риби більше, ніж можуть з’їсти. На суходолі вони полюбляють ковзатись у бруді чи на льоду. Розважаються також жонглюванням каміння через груди та живіт.

Вас також можуть зацікавити новини: