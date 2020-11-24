Четверо малят копібар в екопарку Харкова народилися місяць тому.

У харківському екопарку показали, як живуть крихітні капібари, які народилися там близько місяця тому.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, одразу четверо малят народилися у родині місцевих копібар Бубочки й Ватсона. Попри свій вік, дітлахи вже неймовірно допитливі й грайливі. Вои активно йдуть до рук і дуже полюбляють, коли їх чухають.

Імен у дитинчат-гризунів поки немає, адже їхню стать можна буде визначити хіба за рік, коли біля носиків почнуть з'являтися смужки.

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Автор: Марина Григоренко