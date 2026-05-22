Унікальна екосистема: на місці Каховського водосховища вчені виявили рідкісні види рослин

Екосистема на місці колишнього водосховища продовжує швидко розвиватися та ускладнюватися.

На території колишнього Каховського водосховища вчені виявили червонокнижні рослини та десятки видів рідкісних птахів. Науковці кажуть, що після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС на місці водосховища швидко утворюється нова унікальна екосистема. Про це заявив доктор біологічних наук, професор і завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко в ефірі "Вгору", цитує "Інтент".

Дослідник каже, що на дні колишнього водосховища вже зафіксували шість видів рослин, які перебувають під охороною, зокрема осоку житню, що занесена до Червоної книги України.

Крім того, на цій території живуть десятки видів птахів, які перебувають під охороною міжнародних природоохоронних конвенцій.

Як пише "Інтент", під час останньої експедиції у травні 2026 року дослідники помітили значне збільшення кількості рослин. Якщо після руйнування ГЕС вчені зафіксували лише 11 видів рослин, то восени 2023 року їх було вже 69, а зараз - понад 350.

Вчені наголошують, що екосистема на місці колишнього водосховища продовжує швидко розвиватися та ускладнюватися. На цій території зʼявляються гриби, лишайники, збільшується кількість тварин та рослин. Також тут поширюються види, насіння яких переносять тварини, що може говорити про зростання кількості фауни на цій території.

За словами дослідників, територія колишнього Каховського водосховища має високу природоохоронну цінність та може стати біосферним заповідником.

