На Одещині помітили найбільшого в Європі водного жука: дослідник пояснив, у чому небезпека

В Одеській області зафіксували найбільшого в Європі водного жука - великого чорного водолюба. Його можна сплутати з плавунцем, який може дуже болісно вкусити.

Про жука розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв. Він також оприлюднив відео, на якому можна побачити величезну комаху. Науковець наголошує, що це - найбільший водний жук Європи, довжина тіла вказаних істот сягає 5 см.

"Великий чорний водолюб повністю виправдовує свою назву. Він справді чорний і справді великий. Зараз у них сезонна міграція з водойми на водойму... Ви напевно хоч раз бачили цей глянцево-чорний панцир. Ареал цього жука охоплює всю Євразію, аж до Далекого Сходу. Тож цей плавець може трапитися вам у будь-якому ставку, річечці чи озері, на березі лиманів. Чи небезпечний цей велетень? Аж ніяк!", - наголошує Русєв.

За його словами, цей жук "майже повний" вегетаріанець – йому навіть нічим вкусити людину. Життя водолюба спокійне та безтурботне - неспішно плаваючи в тихих водах, він перебирається від однієї водорості до іншої, наче корова на пасовищі, зазначає дослідник. Іноді водолюб не проти підкріпитися білковою їжею, але якщо здобич зовсім не чинить опору.

"Проте є одне велике "але". Водолюба легко сплутати з іншим мешканцем водойм – жуком-плавунцем. А ось той може вчепитися добряче!", - підкреслює вчений.

Він пояснює, що комахи схожі - обидва закуті у гладкий овальний панцир і плавають у тих самих ставках та струмках. Русєв пояснив, зовні відрізнити комах майже неможливо.

"Плавунець удвічі менший за водолюба. Але ж ви не бігатимете за жуками з лінійкою, щоб переміряти кожного, правда? Ще одна прикмета – забарвлення. У плавунця по краю панцира є тоненька світла облямівка, а хітиновий щит водолюба абсолютно чорний", - констатував дослідник.

Що треба знати про плавунця

Згідно з відкритими джерелами, плавунців є багато видів, їх називають "родиною підводних убивць". Дорослий жук сягає 4,5 см, личинка - 7 см. Жук-плавунець досить агресивний, спритний і абсолютно нерозбірливий у їжі. Раціон дорослої комахи - мальки риб, пуголовки та інші жуки. Для людини плавунець не становить серйозної небезпеки, але може боляче вкусити, якщо взяти його до рук.

