За словами вчених, причиною цього є глобальне потепління.

Деякі з найвідоміших у світі льодовиків зникнуть з Землі до 2050 року. До такого висновку прийшло ЮНЕСКО, передає Reuters.

Як повідомляється, льодовики в Доломітових Альпах в Італії, в Йосемітському та Єллоустонському парках в США й на горі Кіліманджаро в Танзанії зникнуть до 2050 року через глобальне потепління, незалежно від підвищення температури.

Культурне агентство ЮНЕСКО відстежує близько 18600 льодовиків. Згідно з доповіддю, до 2050 року третина з них зникне.

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Провідний автор звіту Талес Карвальо заявив, що єдиним найважливішим захисним заходом для запобігання великому відступу льодовиків у всьому світі буде різке скорочення викидів вуглецю.

Танення льодовиків-глобальна загроза для людства

Вчені з Китайської академії наук з'ясували, як на світ може вплинути глобальне потепління. Виявилося, це принесе нам не тільки кліматичні зміни, а й ряд інших більш серйозних проблем. У льодовиках, які вже почали танути, вчені виявили близько тисячі невідомих бактерій, вони можуть викликати нові хвороби і навіть епідемії.

Згідно одного з досліджень, наступна пандемія може прийти з Арктики. Глобальне потепління може вивільнити віруси, які заморожені в льодовиках Арктики.

Тим часом вчені запропонували "заморозити" Північний і південний полюси розпиленням діоксиду сірки. Це нібито допоможе зупинити танення льодовиків.

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