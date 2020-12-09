Лісівники розвісили годівниці в парках і скверах по всій Україні. Зокрема, 50 розвісили у столичному Голосіївському парку. Акцію "Нагодуй птахів взимку" присвятили Всесвітньому дню клімату.
Про це повідомляє 5 канал.
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Државне агентство лісових ресурсів щороку розвішує годівниці, проте цього року акція вперше була всеукраїнською. Годівниці виготовили з дерева протягом двох тижнів. Комунальники обіцяють регулярно підсипати корм для птахів.
"Сьогодні по всій Україні розвішано загалом 5 тисяч годівниць, а до кінця місяця буде розвішано 15 тисяч годівниць. Це в кожному куточку України від сходу до заходу. Лісівники всієї України об'єдналися в рамках проведення акції "озеленення країни", вирішили спочатку висаджувати дерева разом з ініціаторами проекту, а потім вже вирішили з настанням холодів розвісити годівниці", – говорить Юлія Давидова, прес-секретар Державного агентства лісових ресурсів України.
"Годівниці повинні бути з відкритими просторами для того, щоб птахи не лякалися і могли вільно підлітати. Ну і є ще така ситуація, коли вони, наприклад, будуть закриті або з невеликими отворами, ви насипали туди корм, а потім, якщо він мокрий, його важко буде діставати", – говорить Олександр Савченко, виконуючий обов'язки начальника управління екології КМДА.
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