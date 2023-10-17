У деяких районах Амазонки з липня по вересень випала найменша кількість опадів з 1980 року.

Рівень води в річці Амазонка у самому серці бразильського тропічного лісу впав до найнижчого рівня за більше ніж століття. Усе через рекордну посуху, яка завдала шкоди екосистемі джунглів.

Швидко висихаючі притоки могутньої Амазонки призвели до того, що човни опинилися на мілині, що позбавило віддалені села їжі та води, а висока температура води могла стати причиною загибелі понад 100 річкових дельфінів, що знаходяться під загрозою зникнення. Про це пише Reuters.

За даними веб-сайту порту Манауса, найбільш густонаселеного міста регіону, на місці злиття річок Ріо-Негро і Амазонки в понеділок було зафіксовано 13,59 метра води в порівнянні з 17,60 метра рік тому. Це найнижчий рівень з моменту початку ведення записів у 1902 році, і перевищує попередній рекордний мінімум, встановлений в 2010 році.

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"У нас в громаді три місяці не було дощу. Зараз набагато спекотніше, ніж під час минулих посух", - сказав Педро Мендонка, житель одного з сіл на захід від Манауса, столиці штату Амазонас.

За даними урядового центру оповіщення про стихійні лиха Семадена, в деяких районах Амазонки з липня по вересень випало найменша кількість опадів з 1980 року.

Міністерство науки Бразилії зазначає, що посуха цьогоріч почалася через кліматичне явище Ель-Ніньо, яке призводить до екстремальних погодних умов у всьому світі. Відомство очікує, що посуха триватиме як мінімум до грудня, коли, згідно з прогнозами, наслідки Ель-Ніньо досягнуть піку.

За даними агентства цивільної оборони штату Амазонас, станом на понеділок посуха торкнулася 481 тисячі осіб. Посуха поставила під загрозу їхній доступ до їжі, питної води та ліків, які зазвичай доставляються річкою.

Місцеві жителі також стурбовані чистотою місцевого водопостачання після того, як через посуху рівень води знизився, і скаржаться на діарею, блювоту і підвищення температури у дітей через воду.

За словами Мендонки, до деяких районів усе ще можна дістатися на каное, але багато човнів не можуть доставляти запаси по річці, тому більшість товарів доставляються тракторами або пішки.

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Як повідомляв УНІАН, смертельна спека в центральній частині Південної Америки за останні два місяці стала в 100 разів більш імовірною через людську діяльність, що порушила клімат. Багато районів тропічних лісів Амазонки переживають більш суворий, ніж зазвичай, посушливий сезон.

В кінці зими і початку весни в південній півкулі температура перевищила 40°С. Частково в цьому винна Ель-Ніньо, але антропогенна кліматична криза стала основною причиною не по сезону теплої погоди.

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