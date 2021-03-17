Два роки тому він подолав понад три тисяч кілометрів, щоб опинитися в зоопарку Харкова.

Орангутанг Жора живе на "планеті мавп" разом з Флорою. Цю локацію в Харківському зоопарку готували до їх приїзду.

16 березня суматранському орангутангу Жорі виповнилося 14 років. Він приїхав до Харкова два роки тому з Франції. Про це повідомили в Харківському зоопарку.

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"Орангутанг став старшим, але це ніяк не позначилося на його характері. Жора дуже грайливий і непосидючий. Обожнює розваги з водою, а також різні активності: швидко переміщатися по канатах, розгойдуватися в гамаку або розгадувати головоломку. З гастрономічних уподобань - брокколі, авокадо, помідори, солодкий перець, салати Айсберг, Радічіо", — розповіли в зоопарку.

Орангутанг Жора приїхав до Харківського зоопарку разом з Флорою із зоопарку La Boissière du Doré (Франція). Самець і самка стали першими офіційно завезеними в Україну суматранськими орангутангами. До приїзду Жору і Флори підготували нову локацію під назвою "Планета мавп", зараз вони відчувають себе тут повноправними господарями.

Зазначимо, в Україні паспорти видають після досягнення 14 років.

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Автор: Вікторія Гордієнко