У Харківській області знесиленого птаха врятували з річки, яку скувала крига.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Місцеві жителі помітили, що зграя відлетіла у теплі краї, а один лебідь-шипун зостався зимувати на водоймі. Він тіснився у невеличкій ополонці, яку все більше сковувала крига. Врешті люди самотужки дістали пернатого з води і виявилось, що у нього пошкоджене крило. Ймовірно, через травму лебідь не зміг відлетіти у вирій зі своїми родичами. Червонокнижного птаха доправили до харківського екопарку, де опікуються реабілітацією таких птахів. Зараз стан врятованого лебедя поліпшується.
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