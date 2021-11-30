Олег Бондаренко розповів подробиці закону про обмеження обігу одноразової пластикової тари.

До кінця тижня уряд має затвердити ціни на пластикові пакети.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко (фракція "Слуга народ"), говорячи про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні, яке набирає чинності 10 грудня.

Бондаренко розповів, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом з Міністерством економіки розробили й подали на уряд проект постанови на реалізацію закону про обмеження обігу пластикових пакетів.

"Уряд відправив на доопрацювання з невеличким строком. Сподіваюся, що на цьому тижні буде вже остаточно прийняте рішення про встановлення цін на ті пакети, які будуть в обігу", - сказав голова екологічного комітету.

Читайте такожЗамість спалювання викидали просто неба: у трьох областях знайшли звалища медичних відходівВін нагадав, що закон вступає в дію в три етапи. Перший етап - з 10 грудня вводиться обов’язкова реалізація пакетів за кошти, а безкоштовне розповсюдження забороняється.

"І поступово наші громадяни будуть звикати до того, що краще приходити до магазину зі своєю еко-торбинкою або з якоюсь постійною тарою та складати туди товари, ніж кожен раз купувати пакети та витрачати додаткові кошти", - наголосив Бондаренко.

За його словами, ціни на пакети має визначити уряд.

"Думаю, що вони будуть не надмірні - від 2 до 3 гривень за один пакет", - зазначив він.

Голова екологічного комітету повідомив, що другий етап починається з березня 2022 року - заборона взагалі розповсюдження пакетів до 50 мікрометрів.

"І третя стадія - з 1 січня 2023 року – заборона використання всіх пакетів до 50 мікрометрів, навіть тих, які зараз будуть використовуватися як первинна тара, тобто йдеться про тару для риби, м’яса, для сипучих круп", - сказав він.

Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про Службу військового капеланстваБондаренко наголошує, що відтермінування введення в дію закону не буде - "навіть не чекайте".

Він нагадав, що законом передбачені штрафи за безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів - від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення - від 3400 до 8500 грн.

При цьому додав, що штрафи сплачуватимуть підприємці, а найвищий штраф – від 17 тисяч до 34 тисяч - за продаж пакетів. Держспоживслужба буде перевіряти дотримання виконання закону, і "вони складатимуть протоколи і відправлятимуть їх до суду".

Також Бондаренко повідомив, що зараз в комітеті розглядається проект закону про обмеження обігу одноразового пластику, зокрема одноразової пластикової тари, тобто це виделки, тарілки, ножі, стаканчики, а також вушні палички. Він зазначив, що все це не розкладається, не переробляється і "буде розкладатися тисячу років".

Заборона в Україні пластикових пакетів:

1 червня 2021 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується впровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.

Заборона поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства вводиться з 1 січня 2022 року.

За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний Адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.

7 червня 2021 року Зеленський підписав закон про заборону в Україні пластикових пакетів.

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Автор: Надя Пришляк