До кінця тижня уряд має затвердити ціни на пластикові пакети.
Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко (фракція "Слуга народ"), говорячи про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні, яке набирає чинності 10 грудня.
Бондаренко розповів, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом з Міністерством економіки розробили й подали на уряд проект постанови на реалізацію закону про обмеження обігу пластикових пакетів.
"Уряд відправив на доопрацювання з невеличким строком. Сподіваюся, що на цьому тижні буде вже остаточно прийняте рішення про встановлення цін на ті пакети, які будуть в обігу", - сказав голова екологічного комітету.
Читайте такожЗамість спалювання викидали просто неба: у трьох областях знайшли звалища медичних відходівВін нагадав, що закон вступає в дію в три етапи. Перший етап - з 10 грудня вводиться обов’язкова реалізація пакетів за кошти, а безкоштовне розповсюдження забороняється.
"І поступово наші громадяни будуть звикати до того, що краще приходити до магазину зі своєю еко-торбинкою або з якоюсь постійною тарою та складати туди товари, ніж кожен раз купувати пакети та витрачати додаткові кошти", - наголосив Бондаренко.
За його словами, ціни на пакети має визначити уряд.
"Думаю, що вони будуть не надмірні - від 2 до 3 гривень за один пакет", - зазначив він.
Голова екологічного комітету повідомив, що другий етап починається з березня 2022 року - заборона взагалі розповсюдження пакетів до 50 мікрометрів.
"І третя стадія - з 1 січня 2023 року – заборона використання всіх пакетів до 50 мікрометрів, навіть тих, які зараз будуть використовуватися як первинна тара, тобто йдеться про тару для риби, м’яса, для сипучих круп", - сказав він.
Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про Службу військового капеланстваБондаренко наголошує, що відтермінування введення в дію закону не буде - "навіть не чекайте".
Він нагадав, що законом передбачені штрафи за безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів - від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення - від 3400 до 8500 грн.
При цьому додав, що штрафи сплачуватимуть підприємці, а найвищий штраф – від 17 тисяч до 34 тисяч - за продаж пакетів. Держспоживслужба буде перевіряти дотримання виконання закону, і "вони складатимуть протоколи і відправлятимуть їх до суду".
Також Бондаренко повідомив, що зараз в комітеті розглядається проект закону про обмеження обігу одноразового пластику, зокрема одноразової пластикової тари, тобто це виделки, тарілки, ножі, стаканчики, а також вушні палички. Він зазначив, що все це не розкладається, не переробляється і "буде розкладатися тисячу років".
Заборона в Україні пластикових пакетів:
1 червня 2021 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується впровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.
Заборона поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства вводиться з 1 січня 2022 року.
За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний Адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.
7 червня 2021 року Зеленський підписав закон про заборону в Україні пластикових пакетів.