Заборона поширення пластикових пакетів запроваджується з 1 січня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський у ході форуму "Україна 30. Екологія" підписав закон про обмеження використання пластикових пакетів.

"20 хвилин - стільки в середньому ми користуємося таким пакетиком, понад 100 років - стільки один пакет розкладається, і кілька секунд необхідно, щоб підписати цей закон, і я з радістю хочу це зробити", - сказав Зеленський.

Заборона в Україні пластикових пакетів

1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується запровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також запровадити відповідальність за порушення вимог у сфері поширення пакетів.

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Заборона поширення пластикових пакетів завтовшки до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства запроваджується з 1 січня 2022 року.

За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання запроваджується значний адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.

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Автор: Ігор Орел