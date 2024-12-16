У 2007 році за аналогічних обставин було забруднено 10 км узбережжя.

В районів Керченської протоки сталася аварія двох російських танкерів - "Волгонафта 212" та "Волгонафта 239". Як заявила в етері Громадського радіо директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак, у Чорне море могло потрапити до 8 тисяч тонн нафтопродуктів, але РФ, скоріш за все, не вживатиме заходів для збереження фауни та здоров’я людей.

Гозак зазначила, що через окупацію цієї території Росією інформація про аварію надходить лише із новин. Спершу повідомляли про витік близько 4000 тонн мазуту з одного танкера, але ці обсяги можуть подвоїтися, якщо підтвердиться витік з обох суден. Зокрема, з відкритих джерел відомо, що витік мазуту вже почався, але остаточний обсяг забруднення поки невідомий.

"Наскільки відомо з відкритих джерел, ситуація залишається невизначеною. Відомо, що вилив мазуту почався, але остаточно не відомо, який саме його об’єм потрапив у море. Фахівці кажуть, що це буде більш зрозуміло за кілька днів, коли ситуація стабілізується", - сказала вона.

Відео дня

Директорка нагадала, що подібний випадок стався у 2007 році, коли інший танкер "Волгонафта" з 3000 тонн нафтопродуктів зазнав руйнування у Керченській протоці через шторм.

Зараз, за словами Гозак, шторм, який триває в регіоні, лише ускладнює ситуацію. Нафтопродукти перемішуються у воді, утворюючи менші осередки, і, ймовірно, рухатимуться не суцільною масою. Частина забруднюючих речовин може потрапити на узбережжя, як це сталося у 2007 році, коли близько 10 км узбережжя обабіч протоки було забруднено мазутом. Частина нафтопродуктів опустилася на дно, завдавши шкоди морським організмам. Тоді також загинули, постраждали десятки тисяч птахів, шкоди зазнали й люди.

Представник організації додала, що штормова погода наразі унеможливлює проведення робіт з очищення узбережжя та локалізації нафтопродуктів на поверхні води. Водночас Гозак підкреслила, що Росія, як країна-окупант, ймовірно, не вживатиме жодних заходів для ліквідації наслідків аварії. Враховуючи, що окупаційна влада не зважає на людські життя, очікувати належного ставлення до довкілля не доводиться. Проте такі дії є критично важливими для збереження екосистеми. Гозак підкреслила:

"Ми не сподіваємося, що будуть вживати якісь дії для ліквідації наслідків аварії. Хоча вони необхідні для збереження фауни та людей в регіоні".

За її словами, у цей період року течії та вітри переважно спрямовані з Чорного моря до Азовського, що вказує на ймовірне просування забруднення у північно-східному напрямку.

Аварія танкерів РФ у Керченській протоці

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня поблизу Керченської протоки затонули два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Судна розламало навпіл, вони транспортували нафтопродукти, зокрема мазут, який почав витікати у море.

Керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балінський вважає, що наслідки цієї аварії будуть катастрофічними та відчуватимуться десятиліттями. За його словами, в море, ймовірно, потрапило 8,6 тисячі тонн нафтопродуктів. Зараз температура води - 7-10 градусів за Цельсієм, а це означає, що більша частина мазуту опиниться у вигляді згустків на дні. Цей мазут зібрати вже неможливо - згустки обмежено переміщатимуться морськими течіями й з підвищенням температури періодично спливатимуть у вигляді райдужної жирної плівки, отруюючи все живе навколо.

Вас також можуть зацікавити новини: