Фахівці б'ють на сполох, адже летючі сполуки можуть накопичуватися в організмі й завдавати шкоди здоров'ю.

У Києві третій день поспіль фіксують підвищений рівень викидів шкідливих речовин у повітрі. Таким чином, столиця України знову опинилася у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Про це повідомляє "5 канал". Так, Київ станом на зараз у світовому рейтингу IQ Air Київ посів 10 місце у світі за рівнем забруднення повітря.

"Це вже не вперше, Київ входив і в топ-5. Це пов'язано з таким джерелом забруднення як автотранспорт, тому що на нього припадає в Києві близько 90%", – пояснює причину забруднення повітря експертка з екології Марина Ратушна.Читайте такожКиїв посів 22 місце серед міст з найбруднішим повітрям у світі

Так, наприкінці лютого - вранці 26-го числа - індекс забруднення повітря дорівнював 100, напередодні – 160 одиниць при нормі у 50.

Фахівці б'ють на сполох, адже летючі сполуки можуть накопичуватися в організмі й завдавати шкоди здоров'ю.

Та, як зауважують експерти, незважаючи на таку катастрофічну ситуацію з якістю повітря у столиці, активісти замовчують цю проблему.

Фахівці Всесвітнього фонду дикої природи вказують і на інші загрози для довкілля та ризики для здоров'я людей в Україні. Так, наша країна стрімко втрачає природні екосистеми – луки, степи, річки, ліси, болота.

"В деяких областях України орні землі становлять понад 80% території. Це знищує природний водний "буфер" – спроможність ландшафту накопичувати та зберігати воду, впливає на якість води та її баланс загалом", - наголошують у фонді.

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Автор: УНІАН