Глобальна зміна клімату впливає не тільки на військову інфраструктуру і ведення бойових дій, але й в цілому провокує нестабільність у світі.

Пентагон враховуватиме глобальну зміну клімату в національній оборонній стратегії та тактиці ведення бойових дій.

Таке розпорядження віддав президент США Джо Байден, повідомляє N+1 із посиланням на Breaking Defense.

Очікується, що нова стратегія буде представлена в 2022 році. У найближчі 4 місяці Пентагон проведе оцінку ризиків для військових, пов'язаних зі зміною клімату.

Чинна зараз в США Національна оборонна стратегія не враховує ризики, викликані глобальною зміною клімату. При цьому протягом останніх кількох років військові визнавали, що такі зміни вже позначаються на функціонуванні морських і сухопутних баз на території США і за її межами. За оцінкою Пентагону, тільки лише в 2019 році було зафіксовано вплив змін клімату на 79 військових об'єктів.

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У чому саме полягає вплив змін клімату на військові об'єкти, Пентагон не розкриває.

Раніше повідомлялося, що через такі зміни, зокрема, збільшився сезон судноплавства в арктичній зоні. Це та деякі інші наслідки змін військові, імовірно, і будуть враховувати в новій національній оборонній стратегії.

За попередньою оцінкою американських військових, глобальна зміна клімату впливає не тільки на військову інфраструктуру та ведення бойових дій, але й в цілому провокує нестабільність у світі.

Згідно з розпорядженням Байдена, з січня 2022 року Пентагону повинен буде щорічно доповідати Білому дому про нові ризики, пов'язані з глобальною зміною клімату, і враховувати їх при розробці нових військових документів.

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Автор: УНІАН