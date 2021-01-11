Oriflame Ukraine заперечила свою причетність до заходу.

У Чернігові під час корпоративу косметичної компанії створили фотозону із телям, зоозахисники назвали це знущанням з тварини.

Читайте також"Якась двонога істота розважилася": під Луцьком врятували підстреленого лебедя (фото)Відповідний допис і світлини із заходу зокрема розмістили на Facebook-сторінці UAnimals.

"Знущання заради розваг. У Чернігові на святкування Oriflame Cosmetics Ukraine вирішили притягти теля, яке під час шумної вечірки на прив’язі слугувало декором для фото", – зазначається у повідомленні.

У коментарях користувачі розділилися: більшість засудили такі розваги. Представників компанії при цьому назвали "бездушними шкуродерами". Водночас є і ті, хто нічого ганебного у цьому не вбачають, адже 2021 рік – рік Білого Бика, тому і фотозону створили відповідну.

Водночас майже ніхто не вказував, що масові заходи, у тому числі й корпоративи, у грудні були обмежені через пандемію коронавірусу, а на фото учасники заходу без масок і не дотримуються соціальної дистанції.

Компанія Oriflame Ukraine розмістила на своїй сторінці коментар щодо цього інциденту та засудила використання тварин у неетичних цілях. Зокрема, у компанії уточнили, що інформацію про свої заходи повідомляють на своєму сайті, а захід у Чернігові був організований партнерами самостійно на свої власні кошти без їхньої участі.

"У нас не було інформації про те, що в ході заходу будуть використані тварини. Ми не підтримуємо будь-які неетичні дії з використанням тварин. Але ми не в змозі контролювати дії, які (у тому числі заходи) проводять наші партнери (які не є співробітниками компанії Oriflame) у своїх приватних цілях без якого-небудь залучення з боку Oriflame", - зазначили в компанії.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Синельник