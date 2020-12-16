У прес-турі взяли участь топ-менеджери групи і керівництво комбінату, а також журналісти провідних ЗМІ країни, а сама трансляція була реалізована за допомогою програми Microsoft Teams.

"Метінвест" 16 грудня провів віртуальний прес-тур на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча з нагоди завершення найбільшого в історії країни екологічного проекту модернізації аглофабрики на комбінаті, вартістю 160 млн дол.

У прес-турі взяли участь топ-менеджери групи і керівництво комбінату, а також журналісти провідних ЗМІ країни, а сама трансляція була реалізована за допомогою програми Microsoft Teams.

Спершу слово взяв директор департаменту медіакомунікацій групи "Метінвест" Володимир Равинський, який згодом і модерував зустріч. Він коротко розповів, що нам, журналістам, належить побачити, про вагомість реалізованого на комбінаті проекту, а також представив спікерів, яким належало поділиться подробицями про тонкощі реалізації подібних складних проектів, і відповісти на всі питання журналістів.

Першим, хто зустрів журналістів на комбінаті, став генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко.

Він розповів, що група "Метінвест" в позначений термін завершила найбільший в історії України екологічний проект з модернізації аглофабрики на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча (ММК), що дозволило на 90% знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу і перевершити сучасні європейські стандарти.

«У мене сьогодні приємна і почесна місія проінформувати громадськість і владу міста Маріуполь, що взяті публічні зобов'язання металургійного комбінату імені Ілліча з будівництва та введення в експлуатацію газоочисних споруд нашої аглофабрики успішно завершені», - сказав Шевченко.

«Безпрецедентний, найбільший екологічний проект, який здійснювала група «Метінвест», вартістю 160 мільйонів доларів, сьогодні успішно завершено, і газоочисні споруди аглофабрки працюють в проектних параметрах», - додав генеральний директор комбінату.

За його словами, стартом цього амбітного проекту вважається 2014 рік, коли були укладені договори на виготовлення і постачання обладнання, тоді як ще в 2012 році були розроблені загальна концепція і технічні рішення з модернізації.

Головним постачальником технологічного обладнання є велика італійська компанія Termokimik, провідний виробник обладнання для промпідприємств у сфері охорони навколишнього середовища, а генеральний підрядник з реалізації проекту - «Метінвест-Інжиніринг».

Потім керівник проекту модернізації аглофабрики Андрій Панченко продемонстрував, як працює сучасне очисне обладнання «зсередини», провівши екскурсію приміщенням пилозбірки рукавного фільтра.

Він повідомив, що сучасне очисне обладнання дозволило знизити рівень викидів пилу до 15-20 міліграмів при державних нормативах в 50 міліграмів.

Також він розповів, що в ході модернізації на підприємстві була використана технологія очищення газів від оксидів сірки, яка до цього моменту не використовувалася на пострадянському просторі.

Як повідомив в ході онлайн прес-туру начальник відділу навколишнього середовища та промислової безпеки ММК ім. Ілліча Володимир Колодочка, завдяки реалізації даного проекту викиди пилу на аглофабриці знизилися на 90%, викиди сірки – на 46%.

Він зазначив, що даний ефект став можливий завдяки впровадженню сучасного двоступеневого очищення агломераційних газів.

«В якості першого ступеня очищення у нас виступають циклони, де відбувається грубе очищення від великих частинок пилу. Далі агломераційні гази надходять на рукавний фільтр, де відбувається більш тонке очищення пилу до концентрації близько 15-20 міліграм в кубічному метрі, що відповідає кращим європейським практикам», - розповів він.

Своєю чергою начальник управління з охорони навколишнього середовища Групи «Метінвест» Владислав Варнавський повідомив, що «Метінвест» за останні три роки інвестував в екологічні проекти 8 мільярдів гривень, а за 9 місяців 2020 року – майже 4 мільярди гривень.

Він підкреслив, що група не збирається знижувати темпи модернізації своїх підприємств. Вже зараз компанія працює над масштабними екологічними проектами, реалізація яких у майбутньому сприятиме суттєвому поліпшенню екологічної ситуації в країні.

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Автор: УНІАН