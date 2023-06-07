Недобросовісні люди вже почали продавати мертву рибу.

Після теракту, вчиненого російськими окупантами на Каховській ГЕС, у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігається мор риби. Місцевих жителів закликають в жодному разі не вживати її в їжу.

Раніше Міністерство охорони здоров'я попередило, що протягом найближчих днів до Херсонської та Запорізької областей через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби.

Сьогодні в МОЗ констатували, що масовий мор риби також почався на Дніпропетровщині

"Десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни", – попередили в міністерстві.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео з Криворізького району, яке дозволяє оцінити масштаби проблеми.

Другу добу мор риби спостерігається і в Миколаївській області. На цьому тлі на території Снігурівської та Горохівської громад повністю заборонили вилов і продаж риби протягом найближчих 10 днів.

"Рекомендуємо жителям поки взагалі утриматися від придбання і вживання в їжу свіжовиловленої риби. Не наражайтеся на небезпеку. Адже деякі несвідомі жителі вже приступили до реалізації мертвої риби", – повідомив глава Снігурівської ГВА Іван Кухта.

В МОЗ констатують, що мертву рибу, або таку, що вмирає, неможливо зробити безпечною для споживання, і закликають поки не купувати цей продукт на ринках.

"Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т.ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини! Крім того, уникайте купівлі риби в місцях стихійної торгівлі", – закликають у відомстві.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для рибного господарства

В ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, що призвело до, ймовірно, найбільшої техногенної катастрофи в Європі за останні десятиліття.

Затоплені десятки населених пунктів, Каховська ГЕС повністю пішла під воду і не підлягає відновленню. У річку Дніпро внаслідок підриву Каховської ГЕС потрапило 150 тонн машинного мастила і є ризик витоку ще понад 300 тонн. Створено загрози для систем водопостачання Запорізької та Дніпропетровської областей, окупованого Криму. Є ризики для Запорізької АЕС, для охолодження якої використовується вода з Каховського водосховища.

В результаті падіння рівня води вже масово гине риба – як молоді, так і дорослі особини. Прісноводна риба та інші біоресурси потік води віднесе в солоні води Чорного моря, що створює загрозу і для Чорноморської фауни.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, збитки для рибної галузі від загибелі тільки дорослих особин можуть досягти 95 тисяч тонн або близько 4 млрд гривень. Загальні збитки від загибелі всіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд гривень.

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