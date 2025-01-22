Через теплу зиму ведмеді відмовилися від сплячки та блукають мисливськими угіддями.

На Буковині дикий ведмідь вночі прийшов на підгодівельний майданчик державного підприємства "Ліси України", де кумедно грався з тюком сіна, нібито ліпив сніговика.

Про це повідомили у ДП "Ліси України" та оприлюднили відповідне відео. Йдеться, що через теплу зиму в горах Буковини ведмеді відмовилися від традиційної сплячки. Тварини блукають мисливськими угіддями в пошуках їжі, але, як з’ясувалося, великі хижаки знаходять ще й час для розваг.

Саме один з таких "мандрівників" потрапив в об’єктив фотопастки під час ігор на підгодівельному майданчику Путильського надлісництва.

"Попри темну пору доби та снігову погоду, ведмідь завітав на локацію, де єгері викладають їжу для оленів і козуль. Там він знайшов тюк сіна, який почав перекочувати з місця на місце, та навіть спробував вилізти на нього", - розповіли у підприємстві.

На відео, яке оприлюднили лісники, можна побачити, як ведмідь грає з тюком, наче маленька дитина. Застрибнув на тюк, але не втримався і "з'їхав" на землю. Потім почав катати його снігом, як людина, яка ліпить сніговика. При цьому ставав на задні лапи й кумедно обнюхував "здобич".

За словами провідного мисливствознавця філії "Подільський лісовий офіс" Руслана Рудого, у лісі ведмедям вистачає природних кормів, тому до населених пунктів тварини не наближатимуться. Фахівець пояснив:

"Вони блукають своїми звичними маршрутами й не становлять загрози для людей. Ба більше, при найменшій підозрі на небезпеку одразу тікають".

Зазначається, що торік під час обліку тварин у мисливських угіддях Буковини співробітники підприємства "Ліси України" нарахували 35 бурих ведмедів. Вже незабаром розпочнеться черговий облік ведмедів, який покаже, як змінилася популяція цих хижаків у лісах Чернівецької області.

Кумедні новини про тварин

Як писав УНІАН, співробітник нацпарку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що деякі звірі ходять у "гості" до співробітників парку. Один з молодих борсуків завітав на Кордон парку "Тузлівська Амазонія" прямо до інспекторського будинку. Неподалік стояла фотопастка, яка вдень фіксує багато птахів, які харчуються на мілководдях. Звіру стало цікаво, він став заглядати прямо в об'єктив та "попався". Як розповів вчений, в НПП "Тузлівські лимани" мешкає багато видів ссавців. І серед хижаків найбільш виразний саме борсук. Він не любить світлу пору доби, хоча біля нори молоді активні тварини "тусять" в будь-який час доби.

Вас також можуть зацікавити новини: