Лебеді - дикі тварини, тому треба бути обережними з ними.

У Львівській області, у Городку, майже сотня пернатих оселилася на місцевому озері.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Птахи зимували там не один рік, але цього разу через люті морози озеро вкрилося кригою. Лебеді не відлетіли на іншу водойму, бо звикли, що там їх годують люди і почали замерзати.

Але цього робити не можна, кажуть орнітологи, бо лебеді - дикі птахи і їжу мають шукати самі: водорості та рибу. Якщо їх годувати, то дуже легко можна приручити. А як вдарять люті морози, лебеді не відлетять на іншу водойму.

А ще лебеді гинуть від їжі, яку їм дають люди. Найчастіше пернатим пропонують хліб, а це для них повільна смерть, стверджують орнітологи.

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Автор: УНІАН