Наразі в нацпарку багато пар, які гніздяться / фото: Іван Русєв

У національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) гніздяться рідкісні червонокнижні птахи - сиворакші.

Про це у Facebook повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, неймовірно красиві і дивовижні птахи – сиворакші - з'явилися на кордоні "Тузлівська Амазонія" парку на весні. Їхній шлях пролягав від Південної Африки до України – понад 6 тис. км.

"Вони летіли через багато мирних країн і прилетіли в країну, де ще точиться війна. Зараз пора, коли ці рідкісні види птахів вигодувають свою малечу в норах, зроблених птахами в обривах лиманів. І зараз йде чудове, неймовірне цікаве і таємне життя дикої природи у нашому нацпарку… Але кожен вибух, кожен незвичайний звук, спровокований війною орків, лякає їх, особливо маленьких", - написав вчений.

Наразі в нацпарку багато пар, які гніздяться: на кожному кілометрі (на протяжності 100 км) – по 1-2 такі пари. Наприкінці серпня вони мають летіти назад – в Африку.

Русєв зазначив, що сиворакша - рідкісний птах фауни України, занесений до Червоної книги.

Фото Одещина птахи 18 липня 2022
Фото Одещина птахи 18 липня 2022
Фото Одещина птахи 18 липня 2022
Фото Одещина птахи 18 липня 2022

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня вчені заявляли, що у Чорному морі через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну на територіях кількох країн загинуло понад 3 тис. дельфінів.

Довідка УНІАН. "Тузловські лимани" – національний природний парк, розташований на Одещині. Створено 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

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