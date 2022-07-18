Птахів дуже лякають вибухи.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) гніздяться рідкісні червонокнижні птахи - сиворакші.

Про це у Facebook повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, неймовірно красиві і дивовижні птахи – сиворакші - з'явилися на кордоні "Тузлівська Амазонія" парку на весні. Їхній шлях пролягав від Південної Африки до України – понад 6 тис. км.

"Вони летіли через багато мирних країн і прилетіли в країну, де ще точиться війна. Зараз пора, коли ці рідкісні види птахів вигодувають свою малечу в норах, зроблених птахами в обривах лиманів. І зараз йде чудове, неймовірне цікаве і таємне життя дикої природи у нашому нацпарку… Але кожен вибух, кожен незвичайний звук, спровокований війною орків, лякає їх, особливо маленьких", - написав вчений.

Наразі в нацпарку багато пар, які гніздяться: на кожному кілометрі (на протяжності 100 км) – по 1-2 такі пари. Наприкінці серпня вони мають летіти назад – в Африку.

Русєв зазначив, що сиворакша - рідкісний птах фауни України, занесений до Червоної книги.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня вчені заявляли, що у Чорному морі через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну на територіях кількох країн загинуло понад 3 тис. дельфінів.

Довідка УНІАН. "Тузловські лимани" – національний природний парк, розташований на Одещині. Створено 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

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