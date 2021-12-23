Тисячі корнеротів викинуло на берег під час шторму.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області штормом викинуло на берег сотні тисяч медуз.

Про це в соціальних мережах повідомив співробітник заповідника Іван Русєв в Facebook.

За його словами, виявлено викид медуз корнеротів на багатокілометровому пересипу нацпарку. В цілому їх - сотні тисяч.

За даними фахівців, в Чорному морі зустрічається 30 видів медуз, серед яких переважна більшість - дрібні, діаметром не більше 20 мм.

Читайте такожНа Чернігівщині від морозів врятували бідолашного лелеку (фото, відео)"До великих представників відносяться широко поширена місячна або вухата медуза Аурелія і корнерот. Це медузи-хижаки, що харчуються дрібними планктонними тваринами. Тривалість їхнього життя невелика - близько 1 року", - написав Русєв.

Він зазначає, що медузи, як правило, не залучені в харчові ланцюги природних екосистем моря і, їх, за рідкісним винятком поїдання шакалами або воронами, ніхто з представників фауни не розглядає як корм.

"Але хвильові процеси моря скоро їх перетворять на "біологічний пил", який і буде залучений в харчовий ланцюг морських і лиманних екосистем", - зазначає еколог.

Довідка УНІАН: "Тузлівські лимани" — національний природний парк, розташований на території Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа — 27 865 га.Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих в парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

Корнероти "Rhizostomeae) - медузи, характерний вигляд яким надає опукла парасолька та масивні ротові лопаті з численними відростками. Можуть досягати в діаметрі більше 2 м.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) виявили двох браконьєрів, які ловили кефаль сітками. У браконьєрів вилучили заборонені знаряддя лову, човни, рибальські костюми та 110 рибин.

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