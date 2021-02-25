Чорноброва мишача тимелія - невеликий птах із загону горобцеподібних.

На індонезійському острові Борнео місцевим мешканцям вдалося зловити і сфотографувати чорноброву мишачу тимелію – цей рідкісний птах не потрапляв на очі вченим з 1840 року.

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Про це повідомляє N+1, посилаючись на статтю BirdingASIA. Протягом майже двох сотень років єдиним доказом існування виду залишався екземпляр з музейної колекції у нідерландському Лейдені. Його добули на Борнео в період між 1843 і 1848 роками, під час експедиції під керівництвом німецького геолога Карла Шванера.

Зазначається, що жоден азійський птах не залишався «втраченим» так довго. Деякі орнітологи вважали, що цей вид вже вимер.

Чорноброва мишача тимелія - невеликий птах із загону горобцеподібних, який пофарбований в сірі і коричневі тони і відрізняється потовщеним дзьобом і йде через око чорною маскою.

Наразі рівнинні ліси на південному сході Борнео, де була виявлений загадковий птах, сильно постраждали від вирубки і пожеж. Це означає, що вид може бути дуже рідкісним.

Вчені планують відправитися в місця проживання птиці після зняття коронавірусних обмежень, аби з'ясувати приблизну чисельність виду, його поширення і природоохоронний статус.

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Автор: УНІАН