За попереднім оглядом, слідів поранень на тілах дельфінів не виявили.

На узбережжі острова в Мозамбіку виявили щонайменше 111 тіл довгоносих дельфінів, які з невідомих причин викинулися на берег упродовж 21-23 лютого.

Читайте такожВ Австралії загинули 380 дельфінів, які викинулися на берегЯк передає ТСН, про це пише видання Barrons з посиланням на Національну адміністрацію заповідників Мозамбіку. Так, під час патрулювання 21 лютого фахівці виявили тіла 25 дельфінів на узбережжі острова Базаруто, що є частиною національного парку однойменного архіпелагу. Уже вранці 23 лютого на тому ж місці мертвих дельфінів було 86.

"Команда з національного парку архіпелагу Базаруто в провінції Іньямбане виявила 86 неживих дельфінів на західному узбережжі острова Базаруто", - йдеться в заяві міністерства.

Причини загибелі дельфінів поки не встановлені. Жодних видимих травм на тілах не було, як і якихось речовин у їхній травній системі. Влада заявила, що наразі ведеться розслідування для встановлення причин їхньої загибелі.

Крім дельфінів, у водах національного парку архіпелагу Базаруто, що під охороною, водяться кити, дюгони, 180 різних видів птахів й інших тварин.

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Автор: УНІАН