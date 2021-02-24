На узбережжі острова в Мозамбіку виявили щонайменше 111 тіл довгоносих дельфінів, які з невідомих причин викинулися на берег упродовж 21-23 лютого.
Читайте такожВ Австралії загинули 380 дельфінів, які викинулися на берегЯк передає ТСН, про це пише видання Barrons з посиланням на Національну адміністрацію заповідників Мозамбіку. Так, під час патрулювання 21 лютого фахівці виявили тіла 25 дельфінів на узбережжі острова Базаруто, що є частиною національного парку однойменного архіпелагу. Уже вранці 23 лютого на тому ж місці мертвих дельфінів було 86.
"Команда з національного парку архіпелагу Базаруто в провінції Іньямбане виявила 86 неживих дельфінів на західному узбережжі острова Базаруто", - йдеться в заяві міністерства.
Причини загибелі дельфінів поки не встановлені. Жодних видимих травм на тілах не було, як і якихось речовин у їхній травній системі. Влада заявила, що наразі ведеться розслідування для встановлення причин їхньої загибелі.
Крім дельфінів, у водах національного парку архіпелагу Базаруто, що під охороною, водяться кити, дюгони, 180 різних видів птахів й інших тварин.
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