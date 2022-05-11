Киян просять зминати паперову і пластикову упаковку та бляшанки. Пресування сміття дозволить спростити його вивезення.

Влада столиці закликає містян максимально зменшувати об’єми побутових відходів, зокрема, просять зминати паперову і пластикову упаковку та бляшанки.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на першого заступника голови Миколу Поворозника.

Він підкреслив, що пресування сміття дозволить спростити його вивезення.

За словами Поворозника, це спростить роботу перевізникам сміття, які в умовах воєнного стану продовжують працювати у штатному режимі попри зменшення кількості працівників.

Станом на зараз, в Києві щодня курсують до 115 сміттєвозів.

В КМДА нагадали, що з міста вже вивезли понад 1,5 тис. кубометрів будівельних відходів із територій житлових будинків, які зазнали руйнувань унаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада столиці повідомляла, що значна частина водіїв сміттєвозів пішли зі зброєю в руках захищати Київ та інші міста в лавах української армії та підрозділах тероборони. На підприємствах не вистачає водіїв відповідної категорії.

Також містян попросили не викидати відходи без пакетів чи в розірваних пакетах – через це вантажники витрачають зайвий час, щоб зібрати розкидане у дворі сміття.

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