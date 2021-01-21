Разом з собакою знайшли записку з якої стало зрозуміло, що тварину звуть Зірка.

У Львові чоловік у людному місці прив'язав собаку до стовпа на морозі і залишив там із запискою.

Читайте такожУ Китаї виключили собак зі списку їстівних тваринПро це повідомляють у Telegram-каналі "Типовий Львів". Зокрема, тварину помітили біля торгового центру King Cross Leopolis. Там на зупинці громадського транспорту чоловік залишив собаку, прив'язаного повідцем до стовпа.

Разом з собакою знайшли записку з якої стало зрозуміло, що тварину звуть Зірка. Також чоловік написав, що собака віддається в хороші руки.

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Автор: УНІАН