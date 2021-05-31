EASA 25 травня видало рекомендацію для авіакомпаній уникати білоруського повітряного простору.

Агенція управління повітряним рухом EUROCONTROL підрахувала, що внаслідок перенаправлення літаків з метою уникнення авіапростору Білорусі утворюються додаткові 250 тонн викидів СО2 на день.

До заборони перевізникам на польоти в Білорусь цю країну щодня перетинало близько 300 рейсів, приблизно 100 із них виконувались перевізниками з ЄС або Великобританії.

За оцінками EUROCONTROL, щодня через перенаправлення маршрутів спалюється близько 79 тис. кг пального. Викид оксидів азоту, забруднюючих речовин, що сприяють смогу та кислотним дощам, збільшується приблизно на 1200 кг.

Агентство Євросоюзу з авіаційної безпеки (EASA) 25 травня видало рекомендацію для авіакомпаній уникати білоруського повітряного простору, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Читайте такожВідсьогодні Україна закриває небо для білоруських літаків"Обставини, пов’язані з цим (примусовим приземленням літака Ryanair в Білорусі – ред.), викликають серйозні сумніви щодо поваги Білорусі до міжнародних правил цивільної авіації", - зазначається у бюлетені EASA з питань безпеки.

Рекомендації з’явилися слідом за висновками саміту Європейської ради минулого понеділка, в яких закликали "всіх перевізників, що базуються в ЄС, уникати польотів у повітряному просторі Білорусі".

Швидко запроваджені заходи безпеки порушили типові шляхи польоту, що вимагало низки логістичних змін з боку операторів польотів.

Авіакомпанії поспішили перепланувати маршрути, переглянувши графіки прибуття та вильоту, щоб врахувати збільшення тривалості подорожі та перереєстрацію складу екіпажу.

Примусова посадка літака у Білорусі

23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Після цього інциденту низка авіакомпаній зупинила польоти у Білорусь, а також використання повітряного простору країни.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла