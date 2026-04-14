Гідні імен богів: на Одещині масово цвітуть неймовірно красиві квіти (фото)

Зараз Українська Бессарабія перетворюється на справжню живу палітру – тут пора масового цвітіння карликових півників, серед яких є такі, що гідні імен богів. Про весняне перетворення територій на півдні Одещини розповіли у Національному природному парку "Тузлівські лимани".

"Є квіти, що несуть у собі щось більше, ніж просто красу. Лише обрані з них удостоєні імен богів – і це завжди знак їхньої винятковості. Саме такими є іриси, названі на честь Іріди – вісниці богів і уособлення райдуги. Їхні барви не просто повторюють кольори веселки – вони ніби оживлюють її на землі, додаючи нових відтінків, глибини й настрою", - написали в установі.

Оприлюднили багато фото, яких можна побачити неймовірно красиві яскраві квіти. Карликові іриси особливо зачаровують, зазначають дослідники. Ніжні пелюстки з візерунками, контрастами та переходами кольорів виглядають як витвори мистецтва, намальовані самою природою.

"У степу, серед стриманих тонів трав і землі, вони спалахують яскравими акцентами – фіолетовими, жовтими, синіми, білими", - розповіли у нацпарку.

Дослідники також закликають берегти степ, бо це – не лише про рослини, а про цілий живий світ. Тому важливо не розорювати ці території, обмежувати випас худоби та не зривати дикорослі квіти. Лише так можна зберегти природну красу для майбутніх поколінь.

Рідкісна флора

Нагадаємо, на початку березня на Одещині, у Нижньодністровському національному природному парку, помітили перші квіти, серед яких – рідкісні.

Науковиця Наталія Товстуха розповіла, що багато з цих перших квітів - потребують особливо ощадливого ставлення. Серед них - шафран сітчастий, зменшення чисельності якого спричиняють розорювання земель, витоптування, збирання на букети, пожежі тощо. Також йшлося за оставник одеський - цей вид є західнопричорноморським.

