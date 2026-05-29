Лукашенко зізнався, про що він говорив з Макроном під час нещодавньої розмови

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що обговорював із французьким лідером Еммануелем Макроном під час недавньої телефонної розмови чутки про можливий вступ Білорусі у війну проти України. Про це повідомляє Белта.

За його словами, Макрон підняв цю тему, але Лукашенко його перебив і спростував таку можливість, і його не застерігали від нападу.

"Макрон добре мене знає, що мене краще не застерігати. Я, перш ніж щось робити, тисячу разів подумаю. І думаю: а що потім, на відміну від них", - заявив диктатор.

Він повторив, що не збирається вступати у війну і воюватиме лише якщо на саму Білорусь хтось нападе.

Також Лукашенко сказав, що на початку наступного тижня до Мінська приїде спеціальний посланець від Макрона, про що домовилися під час розмови. Він запропонував Макрону зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у Мінську, щоб "по-чоловічому поговорити" про завершення війни.

За його словами, президент Франції допустив таку зустріч, але сказав, що повинен порадитися з колегами по ЄС. Тоді Лукашенко сказав, що Макрон повинен взяти на себе лідерство:

"Я кажу: зачекай, ти - аксакал, ти при владі вже стільки років! А хто там? Мерц - зовсім молодий політик. Стармер - той теж зовсім молодий. Хто буде розмовляти? Усі молоді. В Італії взагалі жінка прем’єр-міністр. Що ви, хочете на жінку покласти ці обов’язки? Ти - старійшина, починай рухатися. Ти в Європі сьогодні, можна сказати, головна дійова особа і рушійна сила цього. До Вірменії з’їздив, ну то тепер треба до нас приїхати поговорити в Москві або в Мінську. І в розмові вирішувати це питання".

Розмова Лукашенка і Макрона

За словами співрозмовників телеканалу TF1, Макрон провів конструктивну розмову з Лукашенком. Вони зазначили, що лідери Франції та Білорусі обговорили, зокрема, війну в Україні.

"Під час цієї розмови Еммануель Макрон, зокрема, наголосив на ризиках, які несе для Білорусі втягнення в агресивну війну Росії проти України", – повідомили джерела журналістам.

