У США створили екзоскелет, з яким поранені солдати можуть іти в бій

Пристрій потрібен для ситуацій, коли евакуація неможлива, а відбиватися якось треба.

Армія США випробувала новий екзоскелет для поранених військових, який може допомогти бійцям самостійно пересуватися полем бою навіть за відсутності швидкої евакуації. Про розробку пише видання Business Insider із посиланням на Командування медичних досліджень і розробок армії США.

Новий пристрій отримав назву Intrepid Battlefield Exoskeleton (IBEX). Його створили для стабілізації поширених травм нижніх кінцівок, зокрема переломів великогомілкової кістки, розривів зв’язок коліна, важких розтягнень гомілковостопного суглоба та переломів стопи. Головна мета системи – дозволити пораненому військовослужбовцю залишатися мобільним у ситуаціях, коли евакуація затримується, є надто небезпечною або взагалі неможлива.

Як зазначає видання, проблема евакуації поранених уже стала очевидною під час війни в Україні. Через широке застосування безпілотників, артилерії та постійне спостереження вивезення поранених із поля бою часто пов’язане з високим ризиком. Американські військові аналітики очікують, що в майбутніх конфліктах ця проблема лише посилюватиметься.

Розробка IBEX стартувала у 2020 році. Відтоді система пройшла кілька етапів модернізації, а кожне нове покоління ставало компактнішим і легшим. За даними Командування медичних досліджень і розробок, після встановлення екзоскелет здатний частково брати на себе вагу тіла користувача та ізолювати ушкоджену кінцівку.

У відомстві наголошують, що нова система "зменшує тиск на м’які тканини, нерви та кровоносні судини, щоб послабити біль і запобігти подальшим ушкодженням". Також пристрій дає змогу пораненому військовому продовжувати виконувати бойові завдання.

Як зазначається в публікації, екзоскелет спроєктований таким чином, щоб боєць міг "виконувати військові дії, зокрема лягати в положення для стрільби лежачи та підніматися з нього".

Система кріпиться на стегні та плечі військового, а навколо ноги й стопи встановлюється конструкція, схожа на спеціальний черевик. При цьому IBEX можна складати для транспортування. Його здатні переносити медики, військовослужбовці або доставляти вантажні безпілотники.

Business Insider зазначає, що IBEX створювався з огляду на можливі майбутні конфлікти у важкодоступних регіонах, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, де військові підрозділи можуть діяти на віддалених островах і значних відстанях один від одного.

На думку американських військових, екзоскелет здатний запобігти ситуаціям, коли відносно легке поранення перетворюється на масштабну рятувальну операцію. Система може дозволити пораненим бійцям продовжувати рухатися самостійно, зменшуючи потребу залучати додаткових військових для евакуації та уникати створення більшої і помітнішої цілі на полі бою.

