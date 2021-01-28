Також у Раді використали 41,4 тонни паперу на 2,27 млн гривень.

У 2020 році апарат Верховної Ради закупив 111 тисяч одноразових паперових та пластикових стаканчиків на 38,50 тис. гривень.

Про це повідомили у відповіді на запит до управління справами Верховної Ради громадського руху "ЧЕСНО".

Також парламентарі використали 41,4 тонни паперу на 2,27 млн гривень.

У 2020 році у Раді надрукували 23 примірники тексту бюджету на 2021 рік з метою опрацювання в комітетах.

20 січня 2021 року Регламентний комітет відтермінував на один рік - до лютого 2022 року - повний перехід законодавчого органу на електронний документообіг (законопроєкт № 4586).

26 січня нардепи проголосували за законопроєкт - 248 голосів "в цілому".

Нардепи зазначають, що потреба у відтермінуванні виникла через нещодавні зміни у законодавстві.

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Зазначимо, як повідомлялося раніше, що у 2019 році апарат Ради придбав 171 тисячу одноразових стаканчиків для пиття, з них 167 500 пластикових і 3500 паперових.

27 січня 2021 року Міністерство цифрової трансформації повідомило, що почало розробку законопроєкту, який заборонить з 1 вересня державним органам вимагати у громадян паперові документи, якщо ця інформація вже є в реєстрах.

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Автор: УНІАН