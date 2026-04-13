Папуга вирушив у підводну пригоду в саморобному 'батискафі': як це було

Папуга Бебе спостерігав навколо себе незвичний світ – солону воду, риб, коралові рифи та бульбашки. Сам того не усвідомлюючи, птах, імовірно, став першим представником свого виду, який побував під водою в Атлантичному океані, пише The Washington Post.

Білохвостий папужка супроводжує свого власника майже в усіх пригодах – від стрибків із парашутом до велопробігів на сотні кілометрів і катання на лижах.

Останньою його "експедицією" стало занурення біля Багамських островів у спеціальному пристрої, який його господар, Стівен Лоєр, зібрав із пластикового контейнера для їжі та балона для пейнтболу. Сам чоловік жартома називає цю конструкцію субмариною – Bebosphere.

Під час занурення 24 березня Бебе перебував на глибині близько метра протягом 15 хвилин, поки Лоєр плавав поруч.

Запис підводної подорожі набрав понад 4,3 мільйона переглядів в Instagram і навіть потрапив у шоу The Late Show With Stephen Colbert, де ведучий пожартував, що називати цей пристрій підводним човном – занадто гучно.

Втім, не всі глядачі оцінили експеримент. Частина користувачів звинуватила власника у жорстокому поводженні з твариною. Сам Лоєр запевняє: папуга діяв добровільно. За його словами, Бебе заздалегідь тренувався вдома, занурюючись у раковині, і не демонстрував ознак стресу.

"Лоєр познайомився з Бебе у 2020 році в зоомагазині у Флориді (США). Його привабив грайливий птах, який одразу почав взаємодіяти з людьми. Ім’я Бебе з’явилося як через поширену назву виду, так і через невеликі розміри папуги", - пишк ЗМІ.

З того часу птах супроводжує господаря майже всюди. Під час телефонних дзвінків він може сам "вирішити", прийняти виклик чи відхилити його, торкаючись екрана. На тренуваннях із велоспорту Бебе "допомагає" інструктору, сидячи на плечі, а коли втомлюється – ховається під одяг. Вночі ж він засинає просто на грудях власника.

Небо, швидкість і тепер – океан

Бебе регулярно літає на вулиці й завжди повертається до господаря, навіть якщо тимчасово зникає з поля зору. Під час щорічних велопробігів довжиною близько 500 миль папуга став справжньою місцевою знаменитістю. Лоєр, який захоплюється парашутним спортом, навіть адаптував спорядження, щоб брати Бебе із собою у стрибки – птах перебуває в спеціальній прозорій капсулі з вентиляцією.

Плануючи поїздку на Багами, власник вирішив: якщо папуга супроводжує його всюди, то чому б не спробувати і підводний світ. Оскільки птахи не можуть плавати, він створив спеціальний контейнер із подачею повітря та датчиком рівня кисню.

Попри критику, близькі до Лоєра люди стверджують, що папуга поводився спокійно й із цікавістю досліджував середовище. Сам власник наголошує: він залучає Бебе лише до тих активностей, які птаху справді цікаві.

Далі в планах – ще більш екстремальні пригоди, зокрема польоти на параплані з двигуном. При цьому Лоєр запевняє, що й надалі орієнтуватиметься на реакцію свого пернатого компаньйона.

Білохвості папуги можуть жити до 20 років, і господар сподівається, що їхні спільні пригоди триватимуть ще довго.

"Він мій друг. І ми робимо все разом", – сказав чоловік.

Витівки домашніх улюбленців

