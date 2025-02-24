У столиці зранку фіксують високий рівень забрудненості повітря.

У Києві 24 лютого зафіксували високий рівень забрудненості повітря. Про це попереджає Київська міська держадміністрація (КМДА).

"Фіксується підвищення концентрації завислих речовин", - уточнили в адміністрації.

Як повідомляється, ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

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"До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум", - порекомендували киянам.

У понеділок, 24 лютого, на Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Вітер сьогодні буде північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вдень по області очікується від 3 морозу до 2° тепла, а у Києві буде близько 0°.

За даними Погода УНІАН, сьогодні та завтра у Києві ще буде холодно, а з середи, 26 лютого, температура вдень вже підійматиметься до впевнених "плюсів". Разом с цим очікується, що нічні морози слабшатимуть. Наприкінці тижня вже навіть вночі буде "нуль" або навіть невеликий "плюс".

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