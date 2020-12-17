На запах диму в повітрі скаржаться мешканці Дарниці та Позняків.

У лівобережних районах Києва в четвер ввечері різко погіршилася якість повітря - у ньому відчувається запах диму.

Про це пишуть мешканці Дарниці та Позняків у Facebook, публікуючи фото "задимленого" міста.

"На Славгородській та Тростянецькій все в диму. Стоїть сморід палених дров!!!", - йдеться в одному з повідомлень.

Зазначимо, подібні проблеми у Дарницькому та Дніпровському районах Києва виникають не вперше. Там розташовані два підприємства, які періодично забруднюють повітря - сміттєспалювальний завод "Енергія" та Бортницька станція аерації.

Ввечері 30 листопада у КМДА попередили мешканців цих районів про можливу небезпеку: у повітрі зафіксували продукти горіння, через це фахівці порадили мешканцям закрити вікна.

Що робити під час задимленості: поради киянам

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

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Автор: Юрій Годован