Дерево 120 років тому посадив на своєму обійсті легендарний Іван Франко.

У Львові вродила груша, яку 120 років тому посадив видатний український поет, науковець та громадсько-політичний діяч Іван Франко.

Про це розповів директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз, пише видання "Вголос".

За словами Тихолоза, грушка - єдине вціліле дерево в саду, який свого часу посадив письменник: Франко придбав віллу та прищепив до дички сортове дерево. Зрештою вона пережила своїх господарів та дві війни.

Дерево приносило плоди щороку, однак з часом дедалі дрібніші, а кілька років тому працівники музею помітили, що дерево захворіло.

Читайте такожАтмосферне видовище: на Личаківському цвинтарі до Дня Всіх Святих запалили лампадки (фоторепортаж)За словами фахівця з догляду за деревами, грушка зовні була зелена, але всередині - трухлява. Її дупло почистили від сміття - будівельних залишків, гнізд птахів, мурашок, жуків - та законсервували.

Садівники сказали, що, якщо грушку вилікувати, вона ще житиме й родитиме, однак вартість лікування оцінювалося у 700 тисяч гривень - за такі кошти можна б було висадити цілий грушевий сад.

Музей звернувся до меценатів, і лікування подіяло. Тож цього року працівники назбирали цілий кошик великих та зрілих плодів, які вже, щоправда, встигли з'їсти.

Раніше в Києві відкрили й освятили камінь, на місці якого встановлять пам'ятник Іванові Франку. На камені розташована інформаційна табличка з QR-кодом, за яким можна перейти на сайт з даними про письменника.

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Автор: Катерина Комолова