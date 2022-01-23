За словами влади, нафтова пляма на поверхні води займає територію, рівну 320 футбольним полям.

Уряд Перу звернувся за міжнародною підтримкою в ліквідації наслідків розливу нафти біля берегів Ліми.

Влада назвала його "найгіршим екологічним лихом" міста в новітній історії, пише The New York Times.

15 січня потужні хвилі, викликані виверженням тихоокеанського підводного вулкана в архіпелазі Тонга, призвели до розливу нафти при розвантаженні танкера на нафтопереробному заводі біля Ліми. І навіть через майже тиждень після інциденту нафта досі продовжує вимиватися на місцеві пляжі.

За оцінками міністерства довкілля, у воду потрапили близько 6000 барелів сирої нафти - набагато більше ніж сім галонів, про які іспанська нафтова компанія Repsol, оператор нафтопереробного заводу, спочатку повідомляла владі.

Міністерство охорони здоров'я попередило, що 21 пляж представляє "серйозну небезпеку для здоров'я", і закликало районні влади обмежити доступ до них. Уряд заявив, що нафтова пляма на поверхні води простягається на територію, рівну 320 футбольним полям.

Також уряд повідомив, що попросив експертів з організації Об'єднаних націй і національної групи реагування США допомогти впоратися з проблемою.

"Ми зіткнулися з одним із найбільших екоцидів на нашому узбережжі. Держава готує кримінальні, цивільні та адміністративні санкції", - сказав президент Перу Педро Кастільо.

За словами міністра довкілля, Repsol можуть оштрафувати на 36 мільйонів доларів. Політик звинуватив компанію в тому, що вона не поінформувала владу вчасно і не змогла правильно описати масштаб розливу нафти.

У самій компанії заявили, що проводять внутрішнє розслідування.

Крім того, розлив нафти залишив без роботи сотні рибалок в бідних прибережних районах і загрожує двом охоронюваним морським заповідникам, де скелясті острівці служать притулком для каланів, пінгвінів Гумбольдта і червононогих бакланів.

Тихоокеанські води Перу відомі своїм біорізноманіттям завдяки холодній, наповненій планктоном течії Гумбольдта.

"Ми спостерігаємо за повільним руйнуванням перуанської морської екосистеми і засобів до існування тих, хто від неї залежить. Це справді жахливо. Ані компанія, ані держава не в змозі відповісти", - зазначив морський біолог з екологічної некомерційної організації Oceana Peru Хуан Карлос Ріверо.

Розлив нафти в Тихому океані через вулкан: що відомо

14 січня 2022 року відбулося виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, розташованого на однойменному острові в архіпелазі Тонга в Тихому океані. Виверження викликало цунамі. Дві людини загинули в Перу, три рибалки в США отримали незначні травми, 150 жителів островів Манго та Атата зникли безвісти.

Читайте також"Безпрецедентна катастрофа": влада Тонги вперше повідомила про жертви після виверження вулкана (фото)Вдень у суботу, 15 січня, біля берегів Перу при розвантаженні танкера через сильні хвилі стався масштабний розлив нафти. У неділю компанія Repsol вперше публічно визнала розлив нафти, назвавши його "обмеженим". Однак в понеділок стало ясно, що вона применшила наслідки.

При цьому влада Перу не повідомляла про можливі цунамі та не попереджала про потенційно небезпечні хвилі доти, доки не з'явилася інформація про повені в кількох прибережних районах. На півночі Перу внаслідок стихії дві жінки потонули: потужні хвилі затопили пляж і забрали їх у море.

У п'ятницю, 21 січня, Repsol заявила, що розраховує завершити очищення постраждалих пляжів і морської зони до кінця лютого.

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