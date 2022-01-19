Вважається, що причиною витоку стало виверження підводного вулкана.

Днями, 16 січня, у Перу при вивантаженні танкера стався розлив нафти в океан через потужні хвилі, викликані виверженням підводного вулкана.

Як повідомляє Reuters, розлив нафти торкнувся як мінімум двох кілометрів узбережжя Тихого океану та пляжів.

За даними місцевої влади, витік ліквідували через кілька годин, і наразі триває процес очищення забрудненої території.

Відомо, що судно завантажувало нафту на нафтопереробний завод La Pampilla на узбережжі Тихого океану.

Як пише BBC з посиланням на уряд острівної держави Тонга, наслідками виверження вулкана та цунамі стали три смерті – загинули двоє місцевих жителів, 65-річна жінка і 49-річний чоловік, а також громадянка Британії. Ще кілька людей отримали травми, але точне число не називається.

Читайте такожУ Сумській області шматок поля залило нафтою через аварію (фото)Раніше повідомлялося, як у серпні 2021-го на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму стався розлив нафти в Чорне море при закачуванні на грецький танкер "Мінерва Симфоні".

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