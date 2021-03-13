Пік повені очікують наприкінці квітня - початку травня.

Підвищення рівня річок на заході країни загрожує підтопленнями заплавних територій та присадибних ділянок. Жовтий рівень небезпеки вже оголосили на Волині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Поки що березневі морози стримують паводок. Під загрозою підтоплення перебувають близько 10 тисяч мешканців Києва.

"У весняний період ми розуміємо, що буде підняття ґрунтових вод, буде підняття звичайного рівня Дніпра на півметра, тому це буде призводити до підтоплення приватного сектору, заплав. Такі селища, як Троєщина, Жуляни, Осокорки", – кажуть рятувальники.

Пік повені очікують наприкінці квітня - початку травня, коли «велика вода» прийде з Росії та Білорусі.

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Автор: Яна Ставська