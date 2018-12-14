Автоматичні камери зафіксували чудові фото тварин у Чорнобильській зоні
12:21, 14 грудня 2018Порятунок видів
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Камери потайки сфотографували вируюче життя зони відчуження.
Фотопастки показали тварин у Чорнобильській зоні / фото facebook.com/malovidoma.Ukraine
Камери, що автоматично фіксують рух, знімають чудові фото тварин у Чорнобильській зоні.
Декілька таких фото нещодавно оприлюднила спільнота "Маловідома Україна".
Як можна бачити, деякі світлини зроблено однією фотопасткою в одному місці.
"Життя триває", - сказано в описі до фотографій.
Зазначимо, у Чорнобильській зоні відчуження встановили приховані камери-фотопастки, щоб фотографувати усі рухомі об'єкти, які з'являлися перед ними. В результаті камерам вдалося упіймати в свої об'єктиви вируюче життя Чорнобильської зони.
Як виявилося, у чорнобильських лісах можна зустріти рисей, диких кабанів, лосів, журавлів, річкових видр, косуль, вовків, оленів та інших тварин, які у дикій природі в Україні зустрічаються все рідше.
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