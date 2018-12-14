Автоматичні камери зафіксували чудові фото тварин у Чорнобильській зоні

Камери потайки сфотографували вируюче життя зони відчуження.

Камери, що автоматично фіксують рух, знімають чудові фото тварин у Чорнобильській зоні.

Декілька таких фото нещодавно оприлюднила спільнота "Маловідома Україна".

Як можна бачити, деякі світлини зроблено однією фотопасткою в одному місці.

"Життя триває", - сказано в описі до фотографій.

Зазначимо, у Чорнобильській зоні відчуження встановили приховані камери-фотопастки, щоб фотографувати усі рухомі об'єкти, які з'являлися перед ними. В результаті камерам вдалося упіймати в свої об'єктиви вируюче життя Чорнобильської зони.

Як виявилося, у чорнобильських лісах можна зустріти рисей, диких кабанів, лосів, журавлів, річкових видр, косуль, вовків, оленів та інших тварин, які у дикій природі в Україні зустрічаються все рідше.