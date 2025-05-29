Пара сипух за рік знищує приблизно 5 тисяч гризунів.

Рідкісну амбарну сову - сипуху - привезли у Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область), щоб випустити у дику природу. Ці унікальні птахи добряче проріджують популяції гризунів, тому у деяких країнах фермери навмисно "приваблюють" сипух до своїх полів.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Науковець оприлюднив відео, на якому птах, який потрапив у "фотопастку".

"Сипуха - рідкісний вид птахів у національному природному парку "Тузлівські лимани", який вперше було зареєстровано у 2024 році (в цьому заповіднику - УНІАН). Харчується різними видами дрібних гризунів. В її раціоні часто зустрічається мідиця звичайна, або бурозубка звичайна", - повідомив науковець.

Він пояснив, що птаха, який на відео, привезли для випуску в нацпарк з "Садиба Нюшанік".

За словами Русєва, впізнаний вигляд цієї сови надає її повністю білому обличчю серцеподібної форми. Сипухи вважаються дуже корисними, бо контролюють популяцію мишей у природі. Зокрема, пара сипух за рік знищує приблизно 5 тисяч гризунів, тому ці птахи в деяких країнах навіть спеціально "приваблюються" фермерами на поля.

"Тому цих птахів потрібно оберігати. Занесена у Червону книгу України", - пояснює Русєв.

Сипуха - єдиний вид Сипухових, що зустрічається на теренах України. Для полювання потребує великих відкритих місцевостей: полів, боліт, пустощів, луків. Зазвичай гніздиться на деревах поблизу полів або ж в покинутих спорудах (наприклад, коморах, сараях) чи на руїнах.

Оселившись в одному місці, ці птахи дуже прив’язуються до нього та голосними криками відганяють будь-яких чужинців. При полюванні на здобич сипухи можуть літати зі швидкістю до 30 км/год. Ці птахи мають неймовірно чуйний слух та завдяки майже безшумному польоту підхоплюють гризунів, коли вони того не очікують.

Національний парк "Тузлівські лимани" - останні новини

Як писав УНІАН, у Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) прилетіли червонокнижні птахи - мартини тонкодзьобі. У заповіднику на початку травня 2025 року вони почали формувати гніздові колонії і зараз вже насиджують кладки.

Науковці сподіваються, що незабаром будуть пташенята. Ці рідкісні птахи занесені до Червоної книги України. Гнізда птахів нерідко гинуть від затоплення в результаті нагінних вітрів і штормів. Шкоду колоніям також завдають жовтоногі і середземноморські мартини. Цікаво, що вид названий на честь італійського натураліста Карло Джузеппе Жене.

Також повідомлялось, що з Африки на Одещину прилетіли дивовижні різнокольорові птахи. Йдеться про бджолоїдок, які прилітають навесні в пошуках комах і житла на обривах водойм.

За словами експертів, бджолоїдки відомі своїм милозвучним співом. Гніздяться вони, як правило, колоніями, які налічують від декількох до декількох десятків або навіть сотень пар.

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