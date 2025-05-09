Ці пернаті живляться різноманітними комахами, зокрема бджолами, осами та джмелями.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) прилетіли дивовижні яскраві птахи - бджолоїдки. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Бджолоїдка звичайна, повернувшись з Африки, летить через Національний природний парк "Тузлівські лимани" в пошуках комах і вже активно шукає житло на обривах водойм", - розповів науковець.

Що відомо про бджолоїдок

Бджолоїдка звичайна, або щурка європейська (Merops apiaster) - птах родини бджолоїдкових. В Україні це гніздовий, перелітний вид. Пташки мають дуже яскраве і характерне забарвлення. У дорослого самця верх каштаново-рудий, плечі і поперек вохристо-жовті, лоб жовтувато-білий, через око проходить чорна смуга. Водночас горло і щоки яскраво-жовті, окреслені знизу вузькою чорною смужкою, а низ тулуба - зеленкувато-блакитний. В оперенні цієї незвичайної пташки також присутні блакитно-зелені, темно-бурі, синювато-зелені кольори. Її дзьоб - чорний, ноги - бурі. Маса тіла близько 60 г, довжина тіла 27-29 см, розмах крил 44-49 см.

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Бджолоїдкам властивий милозвучний спів. Гніздяться вони, як правило, колоніями, які налічують від декількох до декількох десятків або навіть сотень пар. Гнізда влаштовує в норах, у високих урвищах, така "домівка" має вигляд довгого, майже горизонтального ходу, інколи з вигином довжиною до 1,5 м. Хід закінчується розширеною гніздовою камерою.

Живляться бджолоїдки різноманітними комахами, яких ловлять на льоту. Їхньою основною здобиччю є різноманітні перетинчастокрилі - бджоли, оси, джмелі, а також літаючі жуки, бабки, цикади тощо. Комах цей птах ловить кінчиком дзьоба, щоб уникнути жала, потім розчавлює здобич об гілку або вбиває кількома ударами.

Цікаво, що бджолоїдка стала "героїнею" українського поета та прозаїка "Розстріляного Відродження" Майка Йогансена. У своєму романі "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швейцарію" (1930 рік) Йогансен описує красу різнокольорової бджолоїдки та її спів.

Птахи на Одещині - що відомо

Як писав УНІАН, нещодавно на Одещині, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", помітили червонокнижного птаха - дерихвіста лучного. Наразі ці рідкісні птахи шукають для гніздування у заповіднику затишні природні місця біля лиманів. Причинами зменшення чисельності стали меліорація земель, випасання худоби та рекреаційне освоєння територій, несприятливі погодні умови.

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