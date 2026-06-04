Змінюють колір: на Одещині ростуть фантастичні морські боби, які можна їсти

Рослини на "пересолених" мікроділянках червоніють першими, тоді як у вологіших місцях залишаються зеленими чи рожевими.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" можна спостерігати дивовижну рослину - Солонець європейський, який при певних умовах змінює колір та відомий, як морські боби, які використовують у кулінарії. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, зараз у "Тузлівських лиманах" з'явилися риси літнього тепла та найбільш виразною картиною на солоних землях і мілинах є екзотична, приваблива рослина - Солонець європейський (Salicornia europaea).

"Це дивовижна, просто фантастична рослина всієї світової флори. Сукулентний однолітник з соковитим гіллястим стеблом і редукованим листям. Молода рослина забарвлена в смарагдово-зелений колір, а з настанням осінніх холодів набуває пурпурово-червоні, багряні тони й забарвлює береги Тузлівських лиманів у багато відтінків червоного та рожевого кольору", - зазначає дослідник.

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Він додає, що Солонець європейський - рослина-галофіт (рослина, що пристосована до життя на солончаках), здатність якої змінювати колір - не просто декоративна особливість, а складний механізм виживання в екстремальних умовах.

Палітра солончаку - жива карта концентрації солей та вологи в ґрунті, де кожен колір показує, наскільки важко чи легко конкретній рослині дається адаптація в цю хвилину, пояснює Русєв.

"Солончаки ніколи не бувають однорідними. Навіть мінімальне підвищення чи низина на кілька сантиметрів змінюють швидкість випаровування води. Там, де вода випарувалася швидше, концентрація солі в ґрунті стрімко зростає. Рослини на таких "пересолених" мікроділянках червоніють першими, тоді як у вологіших місцях вони залишаються зеленими чи рожевими", - пояснив вчений.

На Одещині солонець росте на гіперзасолених ґрунтах навколо лиманів у зазначеному нацпарку.

Солонець європейський - їстівний, його вирощують і додають в салати, а також як гарнір до страв з риби й морепродуктів, розповідає Русєв. Зокрема, у Туреччині цю рослину називають морським горохом чи морськими бобами та використовують у кулінарії.

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Як писав УНІАН, в Одеській області взимку спостерігалося масове цвітіння рідкісної квітки - пізньоцвіта анкарського. За словами науковця Івана Русєва, у цю пору таке явище спостерігалося вперше.

Мешканці Буджаку (українська Бессарабія) називають цю квітку "брандушка". Вид занесений до Червоної книги України. Рослина ця пробуджувалася раніше на Новий рік, але в цей зимовий сезон перші квіточки брандушок з'явилися у нацпарку "Тузлівські лимани" ще в середині грудня 2025 року.

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