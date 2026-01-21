На Одещині фотопастка 'вполювала' дуже обережного хижака (відео)

Ним виявився шакал, який вдень оглядав морське узбережжя.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області до фотопастки потрапив шакал. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, оприлюднивши відповідний відеозапис.

Цікаво, що хижак потрапив в об’єктив вдень – на кадрах чітко видно, як тварина на узбережжі озирається на всі боки і щось (або когось) уважно виглядає.

За словами Русєва, це звичайний шакал (Canis aureus), який є дуже обережною твариною. На відео зафіксовано, як він оглядає простір морського узбережжя.

"Тут він живиться мишоподібними гризунами. І як справжній санітар природних екосистем, шукає на березі викинуті морем поживні рештки тварин. Під час полювання конкурує з іншими хижаками нацпарку – борсуками, лисицями, єнотоподібними собаками", - розповів науковець.

Єнотоподібні собаки у нацпарку "Тузлівські лимани"

Нещодавно на Одещині, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", зафіксували єнотоподібних собак. Доктор біологічних наук Іван Русєв оприлюднив відповідне відео з фотопастки. Зокрема, зафіксовано двох тварин, які щось винюхують у землі.

Єнотоподібні собаки зустрічаються не часто у нацпарку "Тузлівські лимани". Зараз, у зимовий період, попри періодичні впливи війни на природні екосистеми, вони формують пари та мандрують у пошуках "помешкання" поміж барханами узбережжя Чорного моря.

