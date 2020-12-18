Столичні комунальники оброблять ялини, сосни, туї та ялівці спеціальними речовинами.

У Києві комунальники перед новорічними святами вирішили обробити ялинки спеціальним розчином із неприємним запахом і пофарбувати клеєво-крейдяною сумішшю.

Це зроблять, щоб у людей не було спокуси зрубати дерева й забрати додому. Про це повідомила прес-служба КМДА.

Там кажуть, що загалом комунальні підприємства розпочали цілу кампанію з попередження самовільних рубок хвойних дерев у лісових масивах, парках і скверах міста.

Щоб дерева не рубали, на спеціальні рейди вийдуть працівники державної екологічної інспекції та патрульної поліції.

Водночас комунальники оброблять ялини, сосни, туї та ялівці спеціальними речовинами. Вони безпечні, але починають смердіти в теплому приміщенні. Також фахівці обробляють дерева клеєво-крейдяною сумішшю, яка лишає на рослинах «брудне» забарвлення.

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Автор: Олег Давигора