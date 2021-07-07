Інсталяцію створювали для фестивалю Burning Man в США.

Незвичайну інсталяцію відкрили в Києві біля арки Дружби народів. Скульптуру "людини, що пливе" у 2022 році представлять на самому незвичайному фестивалі Burning Man в США.

Відповідні фотографії опублікував фотокореспондент УНІАН Віктор Ковальчук.

Інсталяція є дерев'яною конструкцією людини, яка пливе абсолютно оголеною. Незвичайна скульптура називається Merman і має розміри 3х3х12 метрів. На її створення автори отримали офіційний грант від організаторів Burning Man. Її повинні були представити на фестивалі в цьому році, але через COVID-19 це трапиться в наступному.

За словами авторів інсталяції, людина влаштована так, що постійно намагається плисти вперед та підкорювати нові горизонти.

"Merman - проект-маніфест подолання будь-яких перешкод. У 2022 році він подолає шлях зі Старого Світу в Новий, щоб надихнути пустелю Невади", - зазначили в Київській міській державній адміністрації.

Побачити скульптуру кияни та гості столиці зможуть на арці Дружби народів до 12 липня.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Солом'янському районі Києва відкрили сквер на честь Героя України генерал-майора Максима Шаповала. Також там відкрили пам'ятний знак, присвячений українським розвідникам.

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Автор: Анастасія Горбачова