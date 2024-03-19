Згідно зі щорічним звітом, деякі наслідки зміни клімату будуть "катастрофічними для цивілізації", якщо не вжити термінових заходів.

Згідно з новою доповіддю, метою якої є послати світові "червоний сигнал тривоги" щодо необхідності дій у боротьбі зі зміною клімату, у 2023 році екстремальні погодні явища були "зашкалюючими".

За словами вчених-кліматологів Організації Об'єднаних Націй, минулого року глобальні температури "з явним відривом" побили рекорди, пише Sky News.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила у своєму щорічному звіті, що повітря й океан були найтеплішими за всю історію 2023 року, водночас було побито рекорди як із підвищення рівня моря, так і з відступу льодовиків і антарктичного льоду.

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Хвилі тепла, повені, посухи, лісові пожежі та тропічні циклони, що швидко посилюються, спричинили "страждання і хаос, перевернувши повсякденне життя мільйонів людей і завдавши багатомільярдних економічних втрат", додає ВМО у своїй доповіді "Стан глобального клімату".

Але ВМО також заявила, що швидке впровадження відновлюваних джерел енергії дає "проблиск надії" на те, що найгірших наслідків глобального потепління можна уникнути.

Згідно зі звітом, торік глобальна середня приземна температура досягла 1,45°C вище доіндустріального рівня, що трохи нижче за поріг у 1,5°C, який, на думку вчених, призведе до прискорення кліматичного хаосу.

Температура була трохи підвищена (і тимчасово) внаслідок природного явища погоди Ель-Ніньо над Тихим океаном, але вона все ж таки побила попередній рекорд у 1,29°C, встановлений у 2016 році.

Селеста Сауло, генеральний секретар ВМО, заявила: "Спільнота ВМО б'є на сполох по всьому світу. Зміна клімату - це щось більше, ніж просто температура. Те, чому ми стали свідками 2023 року, особливо у зв'язку з безпрецедентним потеплінням океану, відступом льодовиків і втратою морського льоду в Антарктиці, викликає особливу стурбованість".

У якийсь момент року понад 90% світового океану були охоплені морською хвилею тепла, при цьому очікується серйозний вплив на коралові рифи, які є життєво важливими розсадниками морського життя.

Льодовики зазнали сильного танення, особливо в Північній Америці та Європі. Жителі Швейцарських Альп лише за два роки втратили близько 10% свого льоду.

А площа льоду, що вкриває прибережне море Антарктиди, скоротилася на площу, еквівалентну площі Франції та Німеччини, порівняно з попереднім рекордом, встановленим 2022 року.

Танення льодів і розширення океанів від спеки призвели до підвищення рівня моря. Темпи зростання за останні 10 років збільшилися більш ніж удвічі порівняно з десятиліттям між 1993 і 2002 роками.

Професор Джонатан Бамбер, директор Брістольського гляціологічного центру Брістольського університету, сказав: "Підвищення рівня моря є одним з найбільш згубних і неминучих наслідків глобального потепління. Наші власні дослідження показують, що, якщо викиди парникових газів не зменшаться, існує невелика ймовірність того, що до 2100 року ми можемо зіткнутися зі збільшенням викидів на два метри. Це було б воістину катастрофою для цивілізації, здатною призвести до переміщення близько десятої частини населення планети".

Екстремальні погодні явища знову стали особливістю року.

Тропічний циклон Мокко в травні був одним із найсильніших, які коли-небудь спостерігалися в Бенгальській затоці: 1,7 мільйона людей втекли в безпечне місце. У Південній Європі та Північній Африці в липні спостерігалася сильна спека: в Агадірі в Марокко температура сягнула 50,4°C. А сезон лісових пожеж у Канаді був найгіршим за всю історію: було знищено майже 15 мільйонів гектарів лісу.

Однак у доповіді зазначається, що не все ще втрачено.

Впровадження відновлюваних джерел енергії у 2023 році зросте на 50%, або 510 ГВт, що стане найшвидшим збільшенням потужності за два десятиліття.

ВМО з оптимізмом дивиться на те, що мета чистої енергетики, поставлена на COP28, щодо потроєння відновлюваних джерел енергії до 2030 року, цілком досяжна.

Професор Кемерон Хепберн, економіст-еколог з Оксфордського університету, сказав: "Відновлювані джерела енергії в поєднанні зі зберіганням енергії дають людству найкращу надію на скорочення викидів до безпечного рівня. Чим швидше ми перейдемо до їхнього використання, тим більше грошей ми заощадимо світовій економіці, одночасно ізолюючи себе від руйнівного впливу нестабільних ринків викопного палива. Різкі висновки ВМО мають надати політикам усі необхідні стимули для подвоєння інвестицій у відновлювані джерела енергії".

Глобальне потепління - останні новини

Учені знайшли чотири раніше невідомі колонії імператорських пінгвінів в Антарктиді. Але приводом для особливої радості вчених це відкриття не стало, адже воно проілюструвало драматичні зміни у звичному способі життя цих птахів, які потерпають від глобального потепління.

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