Городяни віддавали на продаж кошенят, народжених у домашніх умовах, а «реалізатори» їх не годували. Ветеринари й волонтери намагаються врятувати 26 тваринок, які вижили.

В Одесі зловмисники заморили голодом майже 40 кошенят.

Про це в Facebook повідомила зоозахисниця Тетяна Кузикова, яка дізналася про те, що відбувається від сусідів шкуродерів.

За даними зоозахисниці, йдеться про сім'ю, яка веде асоціальний спосіб життя. Цій сім‘ї багато городян віддавали кошенят, народжених від домашніх кішок, а також гроші на корм для них. Зловмисники обіцяли продати тварин на ринку «Старокінний».

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Насправді, за даними громадських діячів, дитинчат не годували і не поїли, а гроші, отримані на корм, витрачали на свої потреби.

Як зазначає Кузикова, побачене у квартирі викликало шок: десятки котячих трупів розкладались у власних випорожненнях. Ті, що вижили, були зневоднені, налякані і майже не ворушилися.

«Допоможіть врятувати 26 живих кошенят, із 62 (а, може, і більше, не знаю), решта -трупи. Допоможіть покарати гидоту, яка вбиває роками сотні маленьких ні в чому не винних тваринок. У мене істерика була (від побаченого - УНІАН)...», - написала Кузикова, додавши, що цей «бізнес» процвітає роками.

Вона зазначає, що вина за те, що сталося, також на людях, які не хочуть стерилізувати своїх кішок і віддають дитинчат на вірну смерть.

На даний час 12 кошенятам роблять крапельниці в одній з ветеринарних клінік. Волонтери оприлюднили відповідне відео і почали збір коштів для порятунку тварин. Також наголошується, що відповідну заяву написано в поліцію.

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Автор: Лариса Козова